小編今（4）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國眾議院議長斐洛西來台訪問，引發中國大陸強烈反彈、祭出軍演、禁令連發，台股因擔憂兩岸緊張局勢而動盪。台新投顧率先出具報告分析三情境，認為「短期台股震盪難免，預估拉回幅度在5％以內，但中期持續彈升」的機率最高。

【1】中共軍演、禁令連發 投顧：台股震盪難免、中期續彈

台新投顧針對未來可能的三種情境，以情境二機率較高：情境內容包括：中共於台灣外海軍演、設禁航區、試射飛彈（單次）；飛機越過海峽中線；對專機電磁干擾；對專機射控雷達鎖定；預估台股短期震盪回檔5％以上，隨後中期彈升。

【2】裴洛西：台美半導體合作開新局

美國眾議院議長裴洛西3日拜會總統蔡英文，在總統府受訪時她表示，美國剛通過《晶片與科學法案》，將為台美在半導體合作領域開啟新的大門，她知道已有些非常重要台灣廠商計畫赴美設廠投資，這是台美在經濟領域共同合作的良好機會。

【3】陸對台再祭新一波制裁

針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，大陸對台軍演和制裁一波波，繼1日宣布禁止百家食品業者產品進口，2日夜間裴洛西抵達台灣之後，短短一天內，大陸宣布實施大規模台海軍演，並再禁止白帶魚等農漁品進口、暫停天然砂出口，以及對部分台灣機構進行制裁。

【4】全球PC出貨大衰退 外資降評義隆 下修雙A目標價

電子終端產品需求持續疲軟，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合最新指出，全球PC今年出貨量僅3億台，較去年大減12.5％，庫存堆積成了首要觀察重點，降評義隆「中立」，同時下修華碩、宏碁股價預期，態度更趨保守。

【5】打擊通膨 Fed官員堅決升息至明年初

美國聯準會（Fed）三名決策官員2日不約而同表示，為了打擊逾40年最嚴重的通膨，Fed直到明年初仍有持續升息的必要。