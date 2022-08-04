由臺師大主辦之第35屆梁實秋文學大師獎，2022年8月1日起開放提名，9月12日截止。

梁實秋文學大師獎於第34屆改制為「大師獎」獎制，設立「散文大師獎」及「翻譯大師獎」，第35屆持續放眼全球華文世界，向華文散文家及翻譯家發出邀請，並新設立「文學大師典範獎」，表彰在臺推動翻譯與散文創作，並具有卓越貢獻、筆耕不輟的文壇典範。

梁實秋文學大師獎一直以來獲文化部鼎力支持，本屆更爭取致力於以現代傳播媒材與形式使文化精萃在當代永續的中華文化永續發展基金會，支持散文大師獎首獎獎金，並由前身曾為「大中國圖書公司」的薛伯輝基金會，全力支持翻譯大師獎首獎及文學大師典範獎獎金。本年度總獎金突破新臺幣60萬元，展現文化界、企業與公部門重視文學的熱忱。

本屆「散文大師獎」及「翻譯大師獎」邀請國際華文世界的散文家與翻譯家，凡於2021年7月1日至2022年6月30日間第一版出版的華文散文或文學翻譯作品，皆可經由出版社提名參獎；今年度新設之「文學大師典範獎」，採翻譯及散文兩類隔年次輪替，本屆可推薦類別為「翻譯類」，凡在臺於外語(不限語系)文學翻譯為華文之領域有卓著貢獻與成就者，皆可由團體或個人推薦提名。

為譽揚經典散文家與翻譯家，表彰傑出出版社及編輯群，並促使讀者注目與閱讀，以帶動華文文學活絡氛圍，第35屆梁實秋文學大師獎持續與文訊雜誌社、聯合副刊及Openbook閱讀誌等文壇重要媒體平臺協力，將針對入圍與得獎作品進行深度觀察以及專業書評發表。詳細徵獎訊息請關注臺灣師大全球華文寫作中心官網「梁實秋文學大師獎專區」與臉書專頁。

【梁實秋文學大師獎簡介】

「梁實秋文學獎」自2021年第34屆起改制為「梁實秋文學大師獎」。文學大師獎參考國際重要圖書獎與文學獎（例如布克獎、紐曼華語文學獎、紅樓夢文學獎等），以期本於臺灣人文傳統與出版自由優勢，使「文學大師獎」能夠標舉優秀散文家與翻譯家的貢獻，並透過跨平台的媒體合作、網路宣傳，針對入圍作品發布書評，彰顯散文創作的時代意義，以及文學翻譯的傳播效應，鼓勵讀者注目與閱讀。