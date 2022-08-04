今年23歲的小馬，藉由交友軟體認識小愛，兩人進展迅速發生一夜激情。一週後小馬開始出現小便灼熱感、疼痛症狀，硬著頭皮到醫院求診。一到泌尿科，醫師問他：「哪裡不舒服？」小馬低著頭說：「小便時會有刺痛感，很不舒服，好像有長東西。」。醫師看他支吾其詞，直接了當問他：「是不是有跟別人發生性關係，沒有戴保險套？」，小馬才說出事情發生經過。

衛生局指出， 小馬只是眾多年輕人案例之一，根據衛生福利部疾病管制署統計，每年情人節或是連假過後，感染梅毒、淋病、愛滋病毒的患者就有增加的趨勢，特別是年輕族群，因大多數患者都容易忽略一夜情可能讓自己染「性病」上身的可能性，更遑論事先做好保護工作。

年輕人不在乎性病是一大隱憂，也有人不認為性病有多可怕，即使感染也無所謂，照樣從事不安全的性行為，而將病毒再傳給下一個人。

南投衛生局長陳南松說，不論性別，為自己及親密伴侶健康著想，有性行為經驗者至少應進行1次愛滋篩檢；若經常在性行為時沒有採取保護措施如戴保險套者，每年應至少進行1次愛滋篩檢。若有感染風險行為，建議3至6個月就要篩檢1次。

陳南松表示，為兼顧隱私與便利性，並鼓勵民眾瞭解自身健康狀況，衛生福利部疾病管制署109年就推動「在家愛滋自我篩檢計畫」，民眾可以前往實體購買服務通路或自動服務機設置點，毋須具名只需支付200元費用後就可取得篩檢試劑，在家就能做愛滋篩檢。

衛生局強調，目前南投縣內實體購買通路有弘昌藥局、虎山藥局、健泰藥局、集成藥局、竹山福倫藥局、家禾藥局等6家合作藥局；設有自動服務機通路有埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院及埔里鎮衛生所，民眾在家就能篩檢並得知自己的健康狀態。