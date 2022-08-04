美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨日（3）天傍晚結束訪台，引發大陸宣布將在今日（4）12時起至周日（7）12時，在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演，兩岸情勢再度升溫。國民黨立委賴士葆表示，這次裴洛西來台，蔡政府竟一改過往作風，顯得相當低調，可見事態真的嚴重了。此說法引熱議，不少網友感到緊張，更有人直言「裴洛西離台後重頭戲才要開始」。

大陸在台灣周遭海域軍演前動作頻頻。昨日深夜，一架大陸無人機飛過金門及北碇地須，遭我方發射信號彈警告驅離，這也是繼上月28日，共軍兩度用無人機侵擾馬祖以來，金門首度出現無人機侵擾狀況。

針對裴洛西來台一事，賴士葆2日接受香港媒體《中評社》訪問曾分析，1997年時任美國眾議院議長的金瑞契（Newt Gingrich）來台，很快來很快走，這一次裴洛西還要在台過夜，待的時間比較長，但可以看到總統府與外交部都很低調，那就是代表他們也知道事態嚴重，很謹慎在處理，怎麼樣處理得面面俱到，正考驗著國安部門。

相關消息引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo奇摩新聞》留言：「難怪蔡政府這次這麼低調，早知有貓膩」、「裴洛西離台後重頭戲才要開始」、「台灣人來瘋跟著嗨完後，爛攤子才正要收拾」、「解放軍已經開始出手了，恐怖的還在後面」、「這就是選情低迷最好解藥？」「一堆無良的政客，以及理盲又濫情的台灣人」。