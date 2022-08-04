香港12人男團MIRROR日前在紅館開唱時發生嚴重意外，巨型螢幕從天而降，當場砸傷兩名舞者，其中一位舞者目前仍在危險階段，恐未來下半身癱瘓。而事發後MIRROR成員一度傳出有人取消關注公司，疑對公司不滿。昨(3日)港媒報導，MIRROR和公司所簽的5年合約正好下半年約滿，有人打算離巢單飛，昔日MIRROR可能「鏡碎」面臨解散命運。

由ViuTV製作的選秀節目《Good Night Show 全民造星》出道的MIRROR，從2018年成軍以來就成為香港最紅的男團，據知成員人氣之旺到包辦了香港7成的廣告量，上月底眾人克服疫情在紅館舉行一連12場演出，從彩排開始就有人受傷，到了第4場更發生可怕意外，螢幕鋼絲斷裂，在觀眾面前墜下，重擊兩名舞者。

受傷的舞者分別是李啟言（阿Mo）及張梓峯（阿峯），而阿Mo傷勢較重，可能脖子以下全癱瘓，日前醫師為他進行了8小時的手術，仍研判他處於「病危」狀態，而他的父母親已經急忙從加拿大飛到香港照顧兒子，阿峯先前傳出已經出院，但經媒體人證實是假消息，仍在醫院救治中。

MIRROR成員姜濤昨發文闢謠。（圖／翻攝自keung_show IG）

對此，MIRROR成員邱士縉（Stanley）一度傳出氣到取消關注公司官方IG，但他不久後就澄清是假消息，「現在最重要的是替阿Mo祈禱」。而據港媒報導，下半年MIRROR與ViuTV約滿，網友推測陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）、盧瀚霆（Anson Lo）等都是有可能單飛的人選，但另一位成員姜濤昨在IG闢謠，用黑底白字寫下：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切」，暗示不可能解散，會團結到底。