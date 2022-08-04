美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，除了拜訪立法院外，還進總統府與總統蔡英文等人見面，不過前立委郭正亮發現，蔡英文接見裴洛西的過程藏有亮點，讓此次的來訪不是代表美國政府，而是比較接近她個人的來訪。

郭正亮昨（3）日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，通常有重要的政治人物來訪時，會是1對1的對談，互相會坐大位置，還會有各種鏡頭的照片，但這次蔡英文接見裴洛西，僅頒授勳章時有合照，甚至還有講台出現，「通常有這個講台，是總統在接見企業界跟社會人士！」

「我覺得是有一些刻意設計！」郭正亮指出，裴洛西訪台的行程，美國總統拜登也不認同，他要跟裴洛西做切割，因此總統府有用心思設計整個接見過程，讓裴洛西的行程不代表美國政府出訪，而是更接近她個人來訪。

郭正亮說，台灣當然很感謝裴洛西的協助，因此才會有授勳儀式，但實質上僅是把她視為對台友善的一個國會領袖，並非像1450認為的台美外交進入新階段，「總統府沒有這樣去定位」。