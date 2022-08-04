精誠(6214)公布第二季財報，受疫情以及通膨升息等因素影響，致使驗收時程以及部分硬體產品交貨遞延，業外獲利也較去年同期減少，單季營收76.96億元，年增12.86％，稅後淨利為1.56億元，年減53.57％；累計上半年營收為154.11億元，年增8.76％，稅後淨利為4.71億元，年減43.96％，每股盈餘1.90元。

雖然獲利下滑，但上半年仍交出營收及本業獲利同步成長成績，本業部分，積極發展雲服務，尤其因應疫情時代，精誠除了電商代運營事業現已成為美妝保養品線上最大代營運商，也整合商務平台、電商維運一條龍服務、One EC多通路介接平台、會員經營、會員點數運營等，因應客戶需求助攻發展電商，此外也積極建構保經代雲服務訂閱商業模式，放大保險銷售生態圈資訊服務版圖與市場。

此外，精誠也透過寶錄電子進入交通生態圈，整合產官學開發智慧交通；財政部向各大行庫下達推動數位金融，所帶動的「小核心大周邊」政策，也帶動精誠推動微服務相關業務的成長。另外，助攻企業永續發展的能源管理系統，也已獲多家製造業採用；綠能相關商機還包含電動車充電樁市場，整合精誠的omnixpay全支付服務，目前已與零售以及相關提供服務業者合作，陸續發展整合不同場域的電動車充電服務。

展望下半年，精誠持審慎樂觀並持續朝全年挑戰目標達成邁進，除了持續投資本業，也積極進入海外市場及拓展日本與東南亞利基市場，此外嘉利也預計與綠界在市場面進一步合作，協助中小型電商客戶發展，滿足其在營運面向的各種需求並進一步擴大OMO設備租售與商家渠道的多元支付市場經營。