今年40歲的男星宥勝，以行腳節目《冒險王》主持人身分出道，外型高大、臉蛋俊俏的他，之後轉戰戲劇圈，也取得亮眼成績，他在2015年宣布與經紀人林慈惠結婚，婚後育有一雙兒女，而結束先前的旅行生活，如今宥勝一家已安頓下來，他也積極接戲，先前因主演《機智校園生活》，長達10個月不在家，直到最近辭演才重新回歸家庭，但宥勝透露，他之前因為太常離家，導致2個孩子在態度上漸漸變了，讓當爸的宥勝看了感到很心疼。

宥勝在2015年金鐘獎典禮後的深夜，突然宣布結婚永久死會，對象正是在身旁朝夕相處的經紀人林慈惠，成了人夫的宥勝，並未放下冒險夢，先前曾帶上一家人當起「遊牧民族」，讓孩子邊在全台旅行邊接觸大自然，還特地拍了Vlog記錄生活，如今一家人生活回歸安穩，宥勝積極接戲，但也因為忙於工作，因此沒像之前一樣陪伴小孩，有時一去拍戲，就是好長一段時間不在家。

宥勝昨天深夜在臉書po文，表示常聽到朋友問他， 孩子怎會如此黏爸爸？但實際上卻不是這樣，因為過去這10個月，他經常因工作而離開孩子們身邊，且分開的時間大於相聚的時間，發現只要他準備離開，孩子們就會沮喪崩潰大哭，得花許多時間處理孩子們的情緒，「但等到爸爸終於要回家的時候，他們卻又變成激動尖叫甚至難以入眠...」。

宥勝認為，這種起伏其實很干擾小孩的生活，後來跟太太做了個決定「不再讓孩子知道爸爸確切的回家日期，並且總是趁他們睡著後才進門，在睡醒前就離家」，目的是減少相聚或分離的焦慮時刻，而因為這個決定，孩子們漸漸地變了。

宥勝透露，小孩總是睡前才知道他要走，但每次問爸爸何時回家都沒答案，「時間久了就會明白，爸爸其實很難回家。所以他們漸漸也不抱那麼緊了，對爸爸的存在也漸漸不上心」，宥勝表示，這樣的改變是「令人心疼的成熟」，但確實因此讓家人們的日子比較好過。

結果某天他表示要搬回家了，反倒被孩子們問怎麼不用拍戲了？他表示已經拍完，朋友又笑問宥勝，小孩怎麼這麼黏爸爸？這回宥勝很開心地回應「因為他們很愛我啊！」、「而且他們知道....爸爸真的回來了」。