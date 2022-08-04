美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離台後，共軍今（4日）起連續三天在台海周邊進行實彈軍演，台海緊張局勢升高，台股以14741.74點開出，下跌逾30點，隨後跌幅擴大至超過100點，權值股台積電下跌5元，觸及496元。

裴洛西昨（3日）訪台，台股上漲29.79點，收在14777.02點，成交值為1748.09億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超62.49億。自營商賣超17.94億，投信買超16.6億，外資及陸資賣超61.15億。

裴洛西訪台行程，帶來不少後遺症，先是大陸出手禁止台灣調製食品進口，又禁白帶魚、柑橘及冷凍竹筴魚進口，並禁止天然砂出口至台灣，同時今起三天在台灣六大外海舉行實彈演習，讓整體局勢與金融市場狀況變得更加詭譎。

周三美股四大指數皆收紅，道瓊大漲416.33點（或1.29%）至32812.50點，那斯達克指數漲319.40點（或2.59%）至12668.16點，標普500指數勁揚63.98點（或1.56%）至4155.17點，費城半導體漲78.72點（或2.65%）至3053.46點。