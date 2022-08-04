就近日美國眾議院議長裴洛西訪台，由於涉及台灣駐美代表蕭美琴居中邀請安排，大陸國台辦4日發布新聞稿，大陸國台辦發言人馬曉光表示，蕭美琴頻繁散佈謀獨言論，賣力策動美方政界人士赴台，大肆推動向美軍購，鼓動炮製涉台消極法案，近期極力推動裴洛西訪台，公然挑釁一個中國原則，嚴重破壞兩岸關係，進一步加劇台海局勢緊張動盪。
馬曉光更表示，蕭美琴為了謀取政治私利，不惜充當外部反華勢力棋子，損害中華民族根本利益，把台灣同胞推向危險深淵，指出任何出賣民族利益、搞台獨分裂的人，絕沒有好下場，必將遭到歷史清算。
就近日美國眾議院議長裴洛西訪台，由於涉及台灣駐美代表蕭美琴居中邀請安排，大陸國台辦4日發布新聞稿，大陸國台辦發言人馬曉光表示，蕭美琴頻繁散佈謀獨言論，賣力策動美方政界人士赴台，大肆推動向美軍購，鼓動炮製涉台消極法案，近期極力推動裴洛西訪台，公然挑釁一個中國原則，嚴重破壞兩岸關係，進一步加劇台海局勢緊張動盪。
馬曉光更表示，蕭美琴為了謀取政治私利，不惜充當外部反華勢力棋子，損害中華民族根本利益，把台灣同胞推向危險深淵，指出任何出賣民族利益、搞台獨分裂的人，絕沒有好下場，必將遭到歷史清算。
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