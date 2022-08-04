在競爭激烈的南韓演藝圈中，每年都有不少新人出道，但即使如此仍有不少明星在演藝圈中享有一席之地，人氣居高不下。韓國節目《TMI News》近日結算出2022上半年明星們的收入榜單前10名，其中許久沒露面的天后全智賢，依然成功擠進前3名。

南韓節目《TMI News》近日公開了明星們在2022上半年的收入榜單，由第10名到第4名入榜的明星，分別有第10名的男團「Stray Kids」、第9名的13人男團SEVENTEEN、第8名的女團TWICE、第7名的男團NCT DREAM、第6名的劉在錫、第5名的李秉憲，以及最近在電影《永恆族》中獲得矚目並揚名國際的第4名馬東石都登上榜單中。

而拿下第3名的就是戲劇女神全智賢，她雖從2021年演完電視劇《智異山》後就沒再推出新的戲劇作品，仍在上半年拿下超過22個廣告、代言合約，光是半年的收入就高達130億韓元（約新台幣3.25億元）堪稱「最強代言女王」，收入也是韓女星之首，加上她精準的房地產投資眼光，完全就是名副其實的富婆。

奪下第2名的則是紅遍全球的南韓天團「防彈少年團」（BTS），因深受年輕族群的喜愛，加上超強的舞台魅力，讓他們不僅曾登上白宮及聯合國演講，還拿下不少國際音樂大獎，使他們除了專輯銷售量及演唱會門票銷售驚人外，廣告、代言也從不間斷，光是上半年的總收入就高達2464億韓元（約新台幣56.4億元），但由於他們是7人男子團體，因此均分後每人的平均收入約為352億韓元（約新台幣8.8億元），同樣相當驚人。

而在上半年年收入奪冠的，竟是現年才31歲的Trot男歌手林英雄，他不僅擁有俊俏外表，還有一副溫柔的嗓音，因此受到許多婆婆、媽媽、姊姊們的青睞。在今年5月推出首張正規專輯《IM HERO》，開賣第一周就突破1100萬張的驚人銷量，也創下歷代Solo男歌手的首日、首周的銷售紀錄，令業界不少人對他刮目相看，之後他還舉行巡迴演唱會，加上廣告、代言源源不絕，使他上半年總收入就創下375億韓元（約台幣9.4億元）的驚人金額，冠軍頭銜實至名歸。