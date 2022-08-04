美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，令台海緊張情勢升高。臉書粉專「工程師看政治」表示，猶記美國大選前台灣瘋狂挺川普，民進黨立委蔡易餘甚至還高喊「我川威武」，有媒體與綠營側翼更把拜登打成「中共同路人」；如今裴洛西來台，這群人卻又熱烈歡迎，讓人直呼「實在不可思議」。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨日（3）發文表示，美國大選之前，台灣瘋狂挺川普，還記得蔡易餘的「我川威武」，也記得有媒體把拜登打成「中共同路人」，臉書粉專「就是堵藍」甚至說「台灣人千萬不要忘記民主黨想把台灣賣了」。如今事過境遷、勝者為王，民主黨的裴洛西來台，拜登不支持、美國國防部不建議、大陸激烈反對，民進黨卻全部安安靜靜沒說什麼；大陸隨即宣布在台灣周圍六個區域軍演3天，形同海空「半封鎖」台灣3天。

粉專質疑，這種態勢之下，竟然有人開開心心歡迎裴洛西，就好像抗戰勝利了一樣，這些人到底在開心什麼？她是帶了錢來，還是帶了艦隊來？還是她要住在這裡，拿著槍站在第一線，以行動守護民主？她之所以硬是要來，自有她的政治考量，台灣是她賺取利益的舞台，這利益或許是在政治或經濟，無論如何台灣只是棋子，甚至只是卒子。

對此，粉專坦言，作為卒子不被推上火線、不受其害，已是萬幸，卒子竟然還能高歌慶祝，恐怕連裴洛西都無法理解卒子的心理。回想過去綠營及其支持者「挺川」的表現再對照今日，他忍不住驚呼「實在不可思議」。