民進黨桃園市長參選人林智堅爭議延燒，除論文涉及抄襲外，近期其在新竹市長任內重要政績之一的新竹棒球場，也被爆出諸多缺失，甚至造成選手受傷，連帶影響了新竹市的選情。有一份最新民調顯示，民眾黨立委高虹安以32.68%支持度領先其他對手，讓資深媒體人黃暐瀚預言，以高年輕、專業形象，勝利將會到手！

據《菱傳媒》所公布最新新竹市長候選人網路民調，民眾黨參選人高虹安以32.68%的支持度領先群雄，民進黨參選人沈慧虹及國民黨候選人林耕仁的支持度，則分別為27.83%與26.65%。另有9.58%和3.26%的選民表示尚未決定和不會去投票。

對此黃暐瀚昨（3日）在臉書直言「高虹安會贏！」他指出，自己幾個月前預測高虹安會勝選新竹市長時，看準的就是高的「聲勢質量」，而非私下交情。而現在已出現高虹安第一的民調，加上柯文哲、民眾黨等外在因素，和高虹安自己年輕、專業的形象，黃暐瀚相信，民眾黨今年想在22縣市有所斬獲，「機率越來越高。」