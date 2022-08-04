解放軍東部戰區從4日起將在台灣周邊6大海空域展開大規模軍演

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧北京強烈反對，堅持訪台，引發中方在台周邊大規模軍演秀拳頭。據軍事專家說，解放軍可能會派無人機到台灣上空，並在台灣視為領海的水域舉行例行軍演以表態。

據《南華早報》（South China Morning Post）3日報導，一位分析家說，解放軍很可能史無前例，出動無人機進入台灣領空。就在裴洛西周二晚抵台訪問後，解放軍隨即宣布，將從周四中午到周日中午，在台灣周邊6大海空域舉行重大軍演和實彈演習。

而新華社公布的地圖顯示，這些軍演部分會在靠近台灣南部港市高雄的領海內進行。中方軍事專家傅前哨說，有鑑於這些大規模軍演靠近台灣，將封鎖全島，就位置和強度來說，象徵北京對台軍事行動的突破。

此外，他指出，解放軍會在軍演區域回應台美空軍任何可能的行動。而周四的軍演首度顯示，北京並不承認台灣領海。近兩年來，隨著台北和西方政府互動日益緊密，北京不滿與日俱增，不斷加強對台警告。去年北京升高在台灣周邊的軍事行動，幾乎天天都出動軍機侵擾台灣防空識別區，甚至越過海峽中線。

「雙尾蠍」無人機

然而，中方軍機從未飛入台灣上空，但傅前哨說，在裴洛西訪台後，這狀況可能會改變。「不能排除無人機飛越台灣上空的可能性……越島有各種方式，由於內戰還沒結束，也不該感到訝異。為了降低摩擦和誤判，我們可以出動無人機。」

傅前哨說，儘管還不清楚，目前的軍演結束後，還會不會繼續有類似軍演，或是會不會有更多部隊加入，但可以確定的是，要是台灣持續踩紅線，北京會加強軍事施壓。他指出，軍事施壓是邁向和平統一台灣的重要手段，但要是這不管用，武統仍是唯一的選擇。