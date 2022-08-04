大陸解放軍將在8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6個地區的海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，在這敏感時刻，4日司法院的主文及裁判書查詢系統卻出現異常，顯示「因為後端伺服器維護或服務異常，目前暫停服務」。
司法院的主文及裁判系統，是存放全台各法院的裁判主文及裁判書，大法官憲法法庭裁判資料也在此網站，是否遭入侵，亦或只是單純系統故意，司法院回應「目前正在修復，尚無法判斷是否為入侵。」， 異常狀況逾2小時後才恢復正常。
#解放軍演 #司法院 #主文及裁判書查詢系統
大陸解放軍將在8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6個地區的海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，在這敏感時刻，4日司法院的主文及裁判書查詢系統卻出現異常，顯示「因為後端伺服器維護或服務異常，目前暫停服務」。
司法院的主文及裁判系統，是存放全台各法院的裁判主文及裁判書，大法官憲法法庭裁判資料也在此網站，是否遭入侵，亦或只是單純系統故意，司法院回應「目前正在修復，尚無法判斷是否為入侵。」， 異常狀況逾2小時後才恢復正常。
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