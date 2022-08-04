英國劍橋大學高級研究員馬丁•雅克4日在大陸《環球時報》撰文指出，2016年11月川普當選美國總統，標誌著美中關係超過40年的相對穩定走向結束。之後，兩國關係一路向下。5年多過去了，世界已經見證了兩任美國總統。把兩國關係比作自由落體有些誇張，但不穩定是顯而易見的。可預期性越來越被不確定性替代，互信嚴重受損。今年11月美國國會期中選舉後或2024年下屆美國總統大選後，兩國關係狀態幾何很難預料。美國眾議院議長裴洛西這趟引發巨大爭議的台灣之行就凸顯了當前美中關係高度緊張、極不穩定的特徵。

雅克認為，這是一種非常危險的情況。兩國關係幾乎失去可預測性。之前，美中關係的基礎是確立已久且相當深刻的相互理解以及對各自立場的相互尊重，但現在這些卻變得微乎其微甚至消失殆盡。防止雙邊關係突然失控的護欄岌岌可危，正如過去一周看到那樣。讓局勢更加危險、更加令人不安的是，美國不斷加大的「權力真空」。直到裴洛西去台灣前，總統拜登的說法還是不知道與他同處民主黨的那個眾議長是否已經做出決定。至少在兩個不同場合，總統的助手們不得不向媒體再三表示，要重新解讀拜登關於「軍事防衛台灣」的表態。

雅克稱，現在還不可能預測2024年誰將成為美國總統，但也不難想像川普回歸或出現其他更糟糕人選的可能。與此同時，美國的衰退正在加速美國社會的兩極化和碎片化。這是國際秩序日益崩塌的主要原因。我們已經進入一個「混亂和不穩定的時代」，無論美國自身還是更加廣泛的世界都是如此。這是一個對世界和平極其嚴重的威脅。短短幾年時間內，世人目睹了戰爭和衝突的話語代替了合作與和平的話語。有關「戰爭」的觀念越來越正常化，這意味著戰爭真實發生的可能性不斷升高。

雅克表示，台灣問題成為衝突點並不意外。川普當選總統之初一個動作就是跟蔡英文通電話，這是1979年以來美國總統首次與台灣領導人通話。他甚至開始質疑一個中國政策，不過在一些更理性人士勸阻下沒有進一步付諸實施。

尼克森時期美國與中國實現建交時的最偉大成就之一，便是達成一系列諒解和共識，使之成為未來40年內美中處理台灣問題時的指導和基礎。2016年美中關係開始走下坡路後，台灣問題不可避免地再次成為熱點。對於中國而言，沒有什麼比收復領土和實現國家統一更重要的事情了，這是一個關乎核心利益的問題。盡管如此，中共在1949年後還是表現出極大耐心，表示只要一個中國原則得到嚴格遵守，台灣當局不宣布獨立，大陸就會保持耐心。

雅克認為，過去5年間，美國通過增加對台軍售和在台海地區的軍事活動頻次、藉美方官員訪問給予台灣支持等，不斷蠶食這些相互諒解和共識。美國眾議長裴洛西訪問台灣無疑進一步抬高了美方挑釁程度，1997年以來還從來沒有她這樣級別的美國官員去過台灣。裴洛西之後會怎樣？還會有誰效仿？一種模式可能就此成形。隨著中美關係變得越來越不可預測，台灣問題已經成為目前最危險的緊張和衝突來源。

雅克強調，裴洛西此行只會加劇局勢緊張和相互猜疑，抬升軍事衝突風險。美中兩國需要重新確認它們長期以來涉台諒解和共識的那些基本原則。現在，圍繞台灣問題發生軍事衝突的危險超過20世紀70年代以來任何時刻。衝突一旦爆發所造成的後果也將遠超以往，因為中國的實力今非昔比，軍事力量也更強大了。因此，雙方都必須避免衝突的發生。