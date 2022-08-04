美國頻頻打壓大陸半導體發展，根據香港南華早報報導，據悉美國將擴大對大陸的設備出口禁令，北京政府推動半導體自給自足可能面臨另一個障礙。

報導引述美國晶片製造設備大廠科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）說法，稱拜登政府一直在推動更嚴格的對陸出口法規，範圍涵蓋製造14奈米以下晶片所需的設備。由於拜登政府原先只針對10奈米以下製程生產設備輸往大陸的禁令，若上述新政策獲得證實，代表禁令進一步升級，也意味著美國繼續打壓大陸在半導體產業的野心。

在美國新的晶片限制措施上路之際，拜登政府更向荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）施壓，禁止其向大陸出售成熟製程所需的深紫外光（DUV）微影機台，ASML執行長溫寧克近日透露，「必須等待政治人物做出決定後，才能有所行動」。溫寧克先前曾表示，美國對陸禁售令擴大，全球半導體供應鏈也將面臨危機。

Strategy Analytics高級分析師Sravan Kundojjala指出，美國準備對陸擴大晶片製造設備的出口國禁令，而晶圓代工廠需要多個供應商的設備，就算只有1個供應商拒絕提供，事情也會很嚴重；上海半導體諮詢業者「芯謀諮詢」ICWise研究主管王笑龍說，美國一連串行動，預告了大陸晶圓代工廠未來在尋求進口關鍵設備時，將面臨更多困難。

自2019年底以來，艾司摩爾一直被阻止向陸廠包括中芯出口最先進的極紫外光（EUV）微影設備，因為美國和北京的緊張關係日益加劇，美國再度向艾司摩爾施壓，要求其停止向大陸出售成熟製程所需的深紫外光（DUV）微影機台。