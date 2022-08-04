醞釀數日的衝突正式升級，亞賽拜然與亞美尼亞軍再度於納戈爾諾．卡拉巴赫區（Nagorno-Karabakh）交戰，俄羅斯國防部表示，該地區局勢正在惡化，歐盟也呼籲亞塞拜然和亞美尼亞軍隊「立即停止敵對行動」。

據《半島電視台》（Al Jazeera）3日報導，亞塞拜然聲稱，其部隊壓制了亞美尼亞在納卡區附近的襲擊，這促使國際社會呼籲結束當地30年來衝突頻仍的區域問題。

20世紀90年代初，納卡區在亞美尼亞人的支持下，脫離了亞塞拜然，建立阿爾察赫共和國，在此之前蘇聯瓦解後，該地區曾發生過血腥衝突。2020年，亞塞拜然和亞美尼亞在該地區再度爆發戰爭，亞賽拜然巴庫當局成功奪回阿爾察赫共和國控制的部分領土。

依據停火條款，俄羅斯部署了維和人員來保護阿爾察赫共和國剩餘的領土，但近日摩擦頻仍，雙方互相指責對方的違規行為，直到最近幾天正式升級。亞塞拜然國防部周三說，亞美尼亞有破壞行為，造成一名亞賽拜然士兵死亡，嚴重違反了停火協議。

而巴庫當局表示，其部隊打消了亞美尼亞軍在俄羅斯維和人員所管轄的地區中，奪取一座山丘的企圖。並要求亞美尼亞撤回爭議領土周圍「非法部署」的武裝部隊，並聲稱亞賽拜然已經控制了該地區的幾個戰略高地。

與此同時，亞美尼亞也呼籲國際社會協助阻止亞塞拜然的「侵略行動」，並指責巴庫方違反停火協議。稍早該爭議領土上的阿爾察赫共和國總統哈魯圖尼揚（Arayik Harutyunyan）已於8月3日宣佈實施部分動員。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說：「雙方必須降溫，充分尊重停火，回到談判桌上，以尋求解決方案。」

伊朗總統萊希（ Ebrahim Raisi）7月19日曾推文說：「我們很高興看到卡拉巴赫區重返亞賽拜然。當然，如果發生了封鎖伊朗和亞美尼亞邊界的行為（指亞賽拜然），伊朗會反對，因為這條邊界是一條擁有1000年歷史的連接路線」。目前已有民眾拍攝到伊朗戰車正在往邊境移動中。

2020年底六週的戰爭中奪走了6500多條人命，後來在俄羅斯斡旋的停火協議下結束。亞美尼亞割讓了幾十年來控制的領土，俄羅斯部署了約2000名維和人員來監督脆弱的休戰，但儘管達成了停火協議，但緊張局勢仍然不斷，今日正式升溫。