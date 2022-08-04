老翁誤上快速道路，嚇到呆坐在路邊，幸員警趕赴將他帶下快速道路。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

中彰74快速道路南下方向，一名老翁行走在快車道非常危險，且還一度嚇到呆坐在路邊，第四分局南屯派出所警員立即前往查看，了解後得知該名李姓老翁在台中高鐵站遺失錢包，欲返回尋找，卻不慎走上中彰快速道路，所幸遇到熱心民眾及員警迅速到協助才化解這場危機。

警方表示，當日接獲民眾報稱有位老人在中彰快速道路上行走，警方深怕該老翁有危險，到現場發現老翁因來往車速飛快，嚇到蹲坐在路肩處，由於該老翁年事已大疑有重聽，在員警耐心詢問後，才得知原來該老翁當日中午乘坐高鐵於台中站下車後，剛搭乘公車返回西屯自宅途中時卻發現錢包疑似遺落在烏日高鐵站，急忙於中途下公車要走回高鐵站尋找。

老翁糊裡糊塗的誤走上快速道路，被快速道路上飛快的車速嚇到蹲坐在路肩，警方接過熱心民眾報案後，立即尋獲老翁，也主動陪同老翁返回高鐵站尋找錢包，該錢包很幸運的已被拾至高鐵服務站，李翁對於拾金不昧的民眾及警方的暖心協助表示非常的感謝。

南屯派出所長廖雲傑表示，如家中有年事較大長輩獨自出門，家人務必多加關懷，並保持聯繫，如長輩在外有遭遇困難，也應先與家人聯繫或報警協助，以免釀成無法挽回之意外。