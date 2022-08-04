「防疫女神」賈永婕在疫情爆發期間，積極為防疫奔走，勤跑醫院送愛心便當、醫療物資，人美心美獲得外界狂讚，隨著疫情趨緩，賈永婕昨（3日）則發文開心喊：「我的天兒，我要出國了，久違了啊！」透露全家一起去美國度假。

賈永婕昨天才在台中出席品牌活動，晚上就現身桃園機場，她還原緊密的行程：「早上六點開始化妝，坐高鐵殺到台中參加LV的活動，再殺回家打包行李！」不過賈永婕也開心直呼：「我的天兒，我要出國了，久違了啊！」直呼終於輪到她放暑假。

賈永婕和老公帶著兩個漂亮女兒搭機，到美國後再和小兒子會合，賈永婕很期待全家合體的旅遊。由於大女兒安安在美國讀大學，賈永婕日前就曾透露，希望有機會可以在女兒身邊陪她步入二年級，順便看看她的校園、宿舍，如今終於實現，也讓賈永婕開心不已。

正面陽光的賈永婕投入防疫工作走遍全台，還成立個「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，被全民推為「防疫女神」，不過賈永婕笑說，兒子根本沒有把她當女神，笑說：自己在家中是最沒有地位的「他們都說我是女神經病」。