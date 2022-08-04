資深媒體人呂文婉是談話性節目的常客，一針見血的評論頗受觀眾喜愛，目前已經50歲的她，因為保養得宜被封為是「美魔女」，近來透過社群網站分享生活照，只見傲人上圍讓人看的目不轉睛，立刻引發網友討論。

呂文婉昨(3日)在臉書曬出生活照，只見她寫道：「晚班ing........等等下通告吃什麼好」，似乎希望網友能為晚餐苦惱的她給予些許意見，照片中她對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，保養得宜的她不見歲月在臉上留下痕跡，接著只見身穿V領上衣的她，露出一對傲人上圍，還隱約擠出I字型深邃事業線，讓所有人看的眼睛大吃冰淇淋，火辣身材依舊不輸給年輕少女們，「美魔女」封號果真當之無愧。

對此，網友紛紛留言：「身材維持的太好了」、「文婉美魔女妳好美，好漂亮！超級喜歡」、「女神晚上好，你真的越來越漂亮」、「姐，看妳辣到我吃不下」、「太美了，又小露性感」、「你越來越漂亮了，怎麼那麼美麗越來越吸引人喔」、「這要叫我眼睛往哪裡擺」。

呂文婉日前跟上潮流，大跳王心凌《愛你》的舞蹈，只見她穿著白色洋裝，隨著音樂扭腰擺臀，不僅對著鏡頭狂拋媚眼，還不忘比出愛心手勢，大展青春洋溢的一面，不過似乎意識到已經50歲，忍不住自嘲是「大嬸力爭上游的故事」，不過網友們仍是一致給出好評，甚至要求她直接出道。