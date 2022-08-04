有線電視及寬頻業者大豐有線電視昨(3)日舉行董事會，會中通過上半年度財報及有關議案，財報揭露前兩季合併營收9.94億元，EPS2.03元，優於去年同期表現，旗下「大大寬頻」用戶滲透率突破58％，同時帶進寬頻收入約3億元，佔合併營收達28％，成長率逐季增加。

今年4月本土疫情再度升溫，逾半數企業選擇恢復居家辦公，學校也祭出多項停課標準，家用寬頻需求因此再度大增，進而帶動民眾選擇申裝高M速產品，以符合一家人遠距教學、辦公、娛樂之需求。

大豐電董事長張銘志表示，穩定的家用寬頻及大量數據傳輸為民眾的首要需求，也是大大寬頻的服務亮點，4月時重啟居家防疫專案，幫助消費者在『WFH』(work from home)時期免為網速煩惱，深受好評，截至目前申裝超過360M之大頻寬用戶相較前兩年已翻倍成長，成為主力營收動能。

由於數位匯流時代來臨，觀眾收視習慣改變，目光逐漸轉向OTT影音平台及自媒體平台(YouTube、抖音)，有線電視業者在這波浪潮中紛紛力求轉型發展。大豐電發言人劉家君指出，面對有線電視用戶連年緩降的現實，大豐及早掌握轉型趨勢，自去年7月起引進4K雙模機t.Gateway，市場反應良好。

該機上盒目前已獲得Amazon授權認證，將在第三季獨家裝載Amazon Prime Video影音服務，消費者在家就能隨點隨看精彩豐富的Amazon原創影視作品，其中以知名奇幻文學《魔戒》為題材的電視劇版《The Lord of the Rings 魔戒》也將於9月2日起在全球多國推出上映。只要訂閱Prime Video，就能透過t.Gateway 4K機上盒在電視大螢幕上觀賞高畫質影音夯劇。

大豐電以「大大寬頻」為品牌，透過穩定的光線到戶網路以及多樣化的加值影音內容，不僅開發潛在用戶，也提高「大大寬頻」普及率，7月初寬頻戶數已突破13萬戶。大大寬頻乘勝追擊，即日起至10月31日止推出旗艦方案，有線電視＋寬頻雙享優惠價888M每月999元、1.2G每月1099元。今年力拚供裝2萬台以上4K雙模機，滲透率突破6成，再創營收高峰。