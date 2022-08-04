大陸在台灣周遭海域軍演前動作頻頻。昨(3日)晚間，金防部雷達偵測到一架補名飛行器出現在金門與北碇島上空高度約二千公尺，守備部隊立刻追瞄並發射信號彈進行警告驅離。這也是金門首度出現共軍無人機侵擾狀況。但金門地區民眾普遍不知有無人機飛過來，反而淡定表示，現在台灣本島反而成為前線，比較擔心目前在台灣的家人。

共軍無人機昨晚飛過金門及北碇地區，遭我方發射信號彈警告驅離，這也是繼上月28日，共軍兩度用無人機侵擾馬祖以來，金門首度出現無人機侵擾狀況。

共軍無人機昨夜擾金門 ，一度飛越北碇島，金門當地民眾渾然不知，淡定表示較擔心在台家人。(李金生攝)

當地民眾普遍不知昨夜對岸無人機飛過來，對此也沒特別的反應。老一輩鄉親表示，過去兩岸軍事高度對峙期間，也常看到雙方的軍機在高空掠過，留下一道道拖曳的凝結尾，看多了也就習慣。如今兩岸局勢不一樣了，金門不再是10萬大軍駐守的前線，反而是台灣從後方變成前線，若真的有狀況發生，大家會比較擔心在台灣求學和工作的家人。

陸軍金門防衛指揮部今(4)日表示，金門、北碇地區昨(3)日晚間均發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機。部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。

金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處，請國人放心。