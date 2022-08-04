利機(3444)在本業及業外獲利雙成長帶動下，第二季獲利衝高，每股賺2.88元、年成長103%，續創歷史新高，展望下半年，均熱片市況仍然熱度不減，加上利機具有產多元化優勢，法人預期，利機全年獲利有實力續創歷史新高。

利機第二季稅後盈餘6196萬元，季增加22%，年增加116%，累計上半年稅後盈餘1億1278萬元，每股稅後盈餘2.88元，相較去年同期成長103%，續創歷史新高。

利機表示，今年上半年，本業及業外獲利雙成長，就本業來看，今年上半年佣金模式佔交易整體比率提升，故儘管第二季營收與第一季持平，較去年同期衰退9%，但實質獲利不受影響，單季毛利率達29%、季增加2個百分點、年增加6個百分點，主要歸功於屬佣金交易模式的BT載板相關，持續受惠高效能運算和網通應用市況增溫，已連續六個月正成長，以在手訂單來看，成長動能。

就業外來看，利機轉投資事業利騰國際(ENT)及信泰蘇州(STNC)，分別受惠5G & HPC大幅成長，帶動高階Socket需求，及大陸陸續復工，相較去年同期轉投資收益年增419%及17994%，且二家轉投資均已超越去年投資收益年總額，表現亮眼，預計在5G+HPC(高速傳輸)市況不變，下半年應可持續貢獻利機轉投資收益。

展望下半年，BT載板市況持平，利機將聚焦於高效能運算和網通應用市場，鞏固獲利；封測相關受惠於均熱片市況仍然熱度不減，應可維持小幅成長；儘管市場對驅動IC後市看法保守，不過利機產品組合多元，整體營運所受衝擊相對減少。法人則樂觀預期，利機全年獲利可望大幅成長，續創歷史新高。