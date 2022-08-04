周三美股大漲，道瓊指數漲逾400點，標普500指數漲1.56%，創下6月以來新高，並收復了本周跌幅。科技股表現強勁，那斯達克指數大漲2.6%，並創下3個月來新高。對裴洛西訪台的擔憂緩解、PayPal和CVS Health獲利展望樂觀，以及最新公布的經濟數據優於預期，緩解了美國經濟可能陷入衰退的擔憂。

數據顯示，由於訂單增長強勁，美國服務業採購經理人指數（PMI)在7月意外反彈，且供應瓶頸和價格壓力都有所緩解，印證儘管上半年產出大幅下滑，但經濟並未陷入衰退的觀點，激勵買盤湧進跌深的科技股。美國6月耐久財訂單和製造業數據也較市場預期強勁。

來自PayPal和CVS Health Corp等公司令人驚喜的業績報告，在這個大致樂觀的財報季進一步提振了市場信心。在通膨創下40多年新高、利率升高和經濟產出萎縮的擔憂籠罩下，優於分析師預測低標的財報帶動華爾街股市反彈。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德的發言亦給市場帶來提振。他在接受媒體訪問時表示，他不認為目前美國陷入衰退，雖然他也表示為了抑制通膨的升息動作將繼續。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）大跌8.27%，跌破22點關卡，報21.95點。

★主要指數

道瓊指數漲416.33點或1.29%，收32,812.50點。

標普500指數漲63.98點或1.56%，收4,155.17點。

那斯達克指數漲319.40點或2.59%，收12,668.16點。

費城半導體指數漲78.72點或2.65%，收3,053.46點。

★消息

ISM美國7月服務業指數為56.7，高於6月份的55.3和經濟學家預估的53.5，並創下3個月新高。

標普全球美國7月服務業採購經理人指數（PMI）終值為47.3，略高市場預期的47，但仍較6月終值52.7大幅放緩，也仍跌破50榮枯分界點，並創下2020年7月來新低。7月綜合PMI終值為47.7，遠低於6月終值52.3。

美國6月工廠訂單成長2%，優於市場預估的成長1.2%。耐久財訂單成長2%，較5月（成長0.8%）回溫，並優於市場預估的成長1.9%。

周三美國期油大跌3.98%，收在每桶90.66 美元。布蘭特期油跌 3.74%，收在每桶96.78美元。OPEC+會後宣布9月每日僅增產10萬桶。

經濟數據意外強勁，美國公債殖利率站上兩周新高，10年期指標公債殖利率從周二尾盤的2.741%升至2.7028%。

美國各交易所成交量總計為117億股，而20日均量為107億股。