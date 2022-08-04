★分析

Wedbush Securities交易部門常務董事Sahak Manuelian表示， 總體而言，第二季財報季從科技類股、到非必需消費品和工業類股，我們都看到許多優於預期的數據，現在這已經夠好了。他並表示，周三美股上漲的另一個因素，是投資人越來越有信心，聯準會已經執行了控制通膨所必要的大部分升息。

Wealthspire Advisors資深副總裁Oliver Pursche表示，周三的行情與基本面有關，一切都與業績和數據有關。我們看到了理想的獲利表現，還有樂觀的經濟消息，我們有幾位聯準會官員說聯準會能控制住通膨，這讓人鬆了一口氣。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股收黑，終場大跌2.97%。科技股漲2.69%，漲幅最大，其次為非必需消費類股漲2.52%，通訊服務類股漲2.48%。

由中概股組成的金龍中國指數收漲1.53%。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲3.82%，微軟漲2.78%，亞馬遜漲4.00%，Alphabet(GOOGL)上漲2.56%，收118.08美元。特斯拉漲2.27%，Meta漲5.37%，網飛漲2.40%。

道瓊指數方面，華特·迪士尼收漲4.12%，漲幅最大，其次為蘋果。雪佛龍（Chevron）跌2.38%，表現最疲弱，其次為沃爾瑪跌1.64%。

主要晶片股僅超微收黑，終場跌1.21%。應用材料漲3.83%，德州儀器漲3.53%，美光漲2.85%，恩智浦漲2.81%，輝達漲1.98%，高通漲1.45%，英特爾漲1.42%。

★焦點股

超微收跌1.21%，為98.09美元。該處理器大廠第二季營收獲利強勁，但第三季展望意外疲弱。其數據中心晶片業務雖仍強勁增長，但公司下修對個人電腦（PC）市場的展望。執行長蘇姿丰（Lisa Su）表示，超微已調整對今年PC市場的展望，從先前預估的高個位數百分比跌幅下修至跌15%左右。

PayPal飆漲9.25%，該金融科技公司第二季財報優於市場預期，並上修全年獲利預測，同時宣布投資管理公司Elliott Management已經成為最大股東之一，持有逾20億美元股份。

莫德納（Moderna）飆漲16.7%，該疫苗製造商第二季營收為47.5億美元、每股盈餘為5.24美元，遠優於市場預估的營收40.7億美元、每股盈餘4.55美元。該公司並宣布30億美元股票回購計畫。

星巴克（Starbucks）漲逾4%，該咖啡連鎖店集團上季淨營收年增9%，為81.5億美元，略高於市場預期的81.1億美元；上季調整後每股盈餘84美分，優於市場預期的75美分。

Airbnb收跌1.13%，為115.02美元。該度假租房平台上季獲利意外強勁，但預期本季訂房將維持前一季創下新高的水準，這讓投資人大失所望，在夏季的報復性出遊潮湧現之際，他們原本預期Airbnb會提出更樂觀的展望。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲0.53%，收86.51美元，換算台股價格為518.89元。

聯電ADR漲1.98%，收6.71美元，換算台股價格為40.25元。

日月光ADR漲2.25%，收5.90美元，換算台股價格為88.47元。

中華電信ADR漲0.12%，收40.29美元，換算台股價格為120.83元。