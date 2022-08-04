今天在大聯盟場上光芒以3：2擊退藍鳥，此戰球隊新援希瑞(Jose Siri)、帕歐塔(David Peralta)都有好表現，而我國好手張育成也很突出，3打數1安打還獲得保送上壘，打擊率終於突破2成，來到坦帕灣的他重獲新生，最後光芒用6支安打拿下比賽，湯普森(Ryan Thompson)取得勝投，目前3勝2敗自責分率3.58。

New guy drives in the new(er) guy. Ya love to see it pic.twitter.com/pRVP4NsjpR — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) August 3, 2022

光芒迎戰同屬美聯東區的勁敵藍鳥，對方派出日本投手菊池雄星先發，無奈他僅投4局就失2分退場，所幸下場時雙方2：2平手無關勝敗。不過面對光芒打線他吃足苦頭，前2局雖製造三上三下，但3局失控，對上奎恩(Roman Quinn)連投3壞，結果第4球竟丟出觸身球，接著又被敲安和製造保送，最後因高飛犧牲打失掉首分。

4局光芒再起，沃斯(Taylor Walls)敲滾地球上壘，帕歐塔二壘前遭封殺，但阿羅薩雷納(Randy Arozarena)跑回第2分，而張育成製造飛球出局，未能參與球隊攻勢。第6局帕歐塔敲安攻下超前分，張育成選到4壞保送上壘。8局張育成選到2壞球後出棒形成一壘安打，今天總計3打數1安打吞下1K、選到1保送，打擊率來到.209。