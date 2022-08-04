不少開車族都有鳥屎從天而降在車上的經驗，一名男網友抱怨，今早出門發現愛車被潑紅褐色不明液體，乍看之下宛如檳榔汁，沒想到竟然是鳥的糞便，他傻眼「這是集體胃出血，還是痔瘡破了？」網友看了也捧腹大笑，「這是鳥集體姨媽來啦」。

原PO今（4）日於臉書社團《爆怨公社》指出，一大早出門買早餐，看到白色的愛車上至少有６處，被潑紅褐色不明液體，以為是檳榔汁，仔細查看才知道是鳥的排泄物，他傻眼「我是『招鳥惹鳥』了嗎？這是集體胃出血，還是痔瘡破了？」

原PO的愛車遭鳥屎攻擊。（圖／翻攝自爆怨公社）

照片曝光，網友也逗趣回應，「鳥昨天晚上吃火龍果啦」、「鳥也吃火龍果嗎？」、「鳥集體有血便啦」、「鳥集體姨媽來啦」、「鳥是吃到繞賽藥唷」、「你這是什麼鳥屎運」、「大姨媽來？」、「鳥吃檳榔沒看過？」、「你是不是擋到鳥的wifi？」、「我以為是什麼命案現場」、「笑死！你可以去買樂透了」。

留言中也有人提醒原PO趕快去洗車，「快點去洗車，不然你會榮獲到一台新的車色」、「趕快沖掉，不然怕咬漆」、「趕快洗車，鳥屎咬漆」；另外也有知情人士說，火紅色的鳥屎，是鳥吃果實導致，仔細看還能看到細小的籽，就是這些籽讓鳥拉肚子，藉由排便還能讓籽落地生根！