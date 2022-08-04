一名網友分享影片喊好可愛的鹿，只見影片中有一位大眼正妹，拿著一袋飼料想要餵食梅花鹿，結果可能是動作太慢，讓旁邊的小鹿不耐煩，其中一隻鹿竟兩度用鼻子頂了正妹的私密處，讓正妹連忙伸手阻擋，並轉頭向錄影的朋友求救。影片引起網友討論，不少人驚呼這隻鹿根本是老司機吧！

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享影片說，只見一位擁有俏麗短髮的大眼正妹，穿著棕色上衣與白色短褲，好身材一覽無遺。而她手裡還拿著要餵食梅花鹿吃的飼料，結果疑似是動作太慢，圍在她前面的小鹿等不及了，竟然兩度用鼻子頂她的私處，讓正妹嚇的連連往後退。

從影片畫面中可見，被嚇到的正妹，忍不住伸出手去遮擋自己的私密處，並睜著一雙水汪汪的大眼與正在錄影的友人求助，不過，貪吃的小路沒準備要放過她，反而還跟在她後面轉了一陣子。

影片引起網友討論，不少人笑翻直呼，那隻鹿是老司機了吧！「鹿：我今天不想吃素」、「不可以色色」、「好會撩唷，這隻老司機」、「這一定是老司機轉世投胎」、「工讀生還不把道具脫下來」。