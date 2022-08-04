香港性感女星陳靜擁有35E上圍和纖瘦身材，過去曾獲得香港電影金像獎最佳女配角獎，近年她事業運大發，不僅跟公司續約並簽進古天樂的電影公司，更砸了5.7億台幣購入豪宅，成為人生勝利組。幾天前她曬出自己趴在沙發上的性感片，可見她中空緊身裝上身，美臀曲線一覽無遺，引來網友瘋狂遐想。

陳靜早年因演出《低俗喜劇》獲得女配角獎殊榮，但她後來一度傳出不堪壓力想「落跑」，她在社群媒體寫下：「生活好累，人言可畏」，接著人間蒸發，後來被經紀人找到勸說後才復出繼續工作，近年她人氣水漲船高，去年受訪透露祕訣就是聽風水師的話，她在大師建議下住進有利於她人際關係和財氣的風水屋，計畫住滿一年就搬家，而她出道13年，搬家次數就高達10次。

近日港媒報導，陳靜出手大方，秘密花了約5.7億在買進在大角咀新盤的一間豪宅，擺脫租屋族的命運，她受訪時否認有人「照顧」，澄清是自己跟妹妹合資買下的，並喊冤自己多年以來認真工作就是為了給家人更好的生活，「我不是豪門，還要繼續拍戲繳房貸」。

陳靜也坦言希望有好對象上門，「我都幾歲了，我也想找到照顧我一輩子的男人啊」，暗示目前仍單身，最近她曬出自己穿著短版上衣加緊身短褲的影片，可見她趴在沙發上看無敵海景，背影看過去迷人線條相當誘人，引來網友回：「這個姿勢不錯」、「Wow you brought sexy back」、「我也就看了十幾遍吧」、「羨慕攝影師」。