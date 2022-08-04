美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，牽動美中台關係角力，甚至造成台海局勢緊張。前立委郭正亮指出，雖然美國總統拜登沒能阻止裴洛西出訪，但其飛行路線藏有深意，可以看出拜登努力的過程，他並大酸民進黨桃園市長參選人林智堅，「裴洛西不可能從桃園進，只有一個呆子會講桃園，表示他對外交毫無了解！」

郭正亮昨（3）日接受中天新聞訪問時爆料，此次裴洛西的亞洲行，事先確定的行程，僅有8月5日要參加日本國會悼念前首相安倍晉三的儀式，其他行程都是可加可不加，因此幾天前AIT就在總統府內與美國密集溝通聯繫，而事實上裴洛西去馬來西亞及新加坡的行程都沒有亮點，因此來台灣就是她的主要目的。

「老奶奶非常堅持要體面出訪！」郭正亮說明，體面的意思就是要全套，因此裴洛西在台灣過夜、進立法院和總統府等，美方都沒辦法阻止，台灣當然也只能做配合，中間幾經波折，才終於確定她的行程。

雖然拜登在這次的過程中，看似對裴洛西完全沒轍，但郭正亮認為從她飛行的路線，就可知道拜登在其中的努力。

郭正亮提到，裴洛西本可在結束日本行程後直接飛台灣，但如此一來將經過東海防空識別區，大陸要攔截非常容易，而最安全的路線其實是飛關島後直飛台灣，但如此一來台灣又變成首訪，場面會更難看，因此才「倒著走」，先去新加坡和馬來西亞，然後來台灣再去日本。

針對林智堅日前提到裴洛西訪台時曾說，「大家也知道，桃園是門戶第一站，所以裴洛西議長一到台灣，就會來到桃園」，郭正亮對此指出，包括東海防空識別區、台海西岸等最敏感的區域，裴洛西的路線都全部繞開，「裴洛西不可能從桃園進，只有一個呆子會講桃園，表示他對外交毫無了解！」