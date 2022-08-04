根據大陸國家氣候中心最新監測評估，從今年6月13日開始至今的區域性高溫熱浪事件，具有持續時間長、範圍廣、強度大、極端性強等特點，且綜合強度目前已位列1961年以來第3高，僅次於2013年與2017年。具體看到今年的開始時間早於2013年和2017年，持續時間僅次於2013年，影響範圍和單站最高氣溫雖不及2017年，但已超過了2013年。

據大陸中央氣象臺預報，未來10天包含江南、四川盆地、江漢、江淮、華北、黃淮等地多是高溫天氣。綜合研判高溫天氣過程仍將會持續，高溫的綜合強度將會繼續增強。

回顧大陸今年入夏以來（6月1日至8月2日），全大陸的平均高溫日數9.2天，較常年同期偏多3.6天，為1961年以來歷史同期最多。包含華北南部、黃淮中西部、西北地方東南部、江漢、江淮西部、四川盆地、江南大部、華南中東部以及新疆大部、內蒙古西部等地的高溫日數普遍在20天以上。

其中河南東南部、安徽北部、湖北西北部、浙江南部、福建西北部以及南疆等地超過30天；與常年同期相比，黃淮中西部、江淮、江漢、江南東部、四川盆地及新疆西部等地高溫日數偏多10天以上。

而持續高溫天氣也給大陸多地生產、人體健康帶來不利影響。6月13日以來，河北、山東、浙江、河南、陝西、甘肅、寧夏、新疆等省（區）電網以及西北電網和南方電網用電負荷均創歷史新高，上海7月上旬居民用電量也較去年同期增長33.56％。

此外，浙江、江蘇、四川等地多人也確診熱射病，7月1日至14日深圳共接到73宗中暑急救報警；浙江東部、河南西部、陝西南部、甘肅南部、四川北部等地因溫高雨少土壤墒情偏差，部分地區氣象乾旱持續或發展。