以漫威英雄《雷神索爾》知名的克里斯漢斯沃（Chris

克里斯漢斯沃摟著愛妻的纖細柳腰入鏡，手上佩戴寶格麗OCTO FINISSIMO SKELETON超薄鏤空腕表。（擷自IG）

Hemsworth），擁有190公分壯碩勇猛的男神身材，私下是溫柔顧家的好男人，不僅是寵妻魔人，還是個超級奶爸，可說是完美父親的化身。近日他被直擊佩戴寶格麗（BVLGARI）腕表出席各大公開場合，完美詮釋寶格麗充滿義式優雅閒適的時尚風情，展現他鐵漢柔情的一面。

克里斯漢斯沃日前與愛妻Elsa Pataky出席Netflix新片《蜘蛛頭監獄》首映會，以強壯手臂擁著愛妻的纖細柳腰入鏡，仔細一瞧他手上佩戴的腕表，正是寶格麗正當紅的OCTO FINISSIMO SKELETON超薄鏤空玫瑰金腕表；隨後他在澳洲與雙胞胎兒子參加《雷神索爾：愛與雷霆》首映會，則選擇CTO FINISSIMO AUTOMATIC噴砂玫瑰金超薄表，兩支表都是奢華玫瑰金款，可搭配雅痞時裝，也可搭配紳士正裝，流露不凡品味。

寶格麗OCTO FINISSIMO SKELETON超薄鏤空玫瑰金腕表，92萬6000元。（BVLGARI提供）

寶格麗OCTO FINISSIMO AUTOMATIC噴砂玫瑰金超薄自動腕表，150萬6000元。（BVLGARI提供）

寶格麗的OCTO系列男表深受熠熠明星及成功人士的喜愛，自2012年推出至今，短短十年內就打破八項超薄表的世界紀錄，並多次榮獲日內瓦鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Geneve, GPHG），是寶格麗在父親節檔期的推薦表款，例如BVLGARI OCTO FINISSIMO S緞面拋光精鋼超薄表，藍色漆面表盤的設計更增添時尚，具100米防水深度，從事水上戶外休閒活動也很合適。

寶格麗ALUMINIUM系列計時碼表，14萬2300元。（BVLGARI提供）

寶格麗OCTO FINISSIMO S緞面拋光精鋼超薄表，39萬8700元。（BVLGARI提供）

另寶格麗ALUMINIUM系列計時碼表則融入簡潔設計，黑色橡膠表圈鐫刻BVLGARI標誌，品牌辨識度高，三針表盤的設計充滿運動時尚，適合年輕時髦的父親。