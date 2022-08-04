近期有許多受歡迎的熱播陸劇，都是以古裝為主題，如《夢華錄》、《星漢燦爛》、《且試天下》等等，都頗受好評。除此之外，由楊紫、成毅主演的《沉香如屑》在最近也擁有超高熱度，被許多人認為是繼《星漢燦爛》後最熱門的古裝陸劇。到底這部劇有什麼備受矚目的亮點呢？一起來看看吧！

仙俠世界觀 玄幻種族設定超吸睛

《沉香如屑》以仙俠傳說為背景設定，在人界外還有魔族、神族、龍族等各種族群，在千百年間歷經多場爭戰，在和平時期底下仍暗潮洶湧。女主顏淡為上古遺族四葉菡萏的人形化身，因為闖禍而被指派前去服侍來自仙界的男主應淵帝君。劇中龐大的仙俠世界觀，以及和種族的玄幻設定，都相當吸睛。

楊紫、成毅演技在線 大受好評

在《沉香如屑》中，成毅飾演腹黑的「應淵帝君」，雖然常常欺負女主角，但其實對女主有滿滿的在意和關心，恬淡如水的外表下內心藏有豐富的感情。成毅完美詮釋了應淵帝君外冷內熱的形象，細微的情緒轉換都抓得恰到好處，在劇中的表現受到不少好評。

飾演女主角顏淡的楊紫，在先前的幾部作品中演技就備受肯定，這次在《沉香如屑》中的表現更是亮眼，除了活靈活現地演出了顏淡俏皮的性格，幾場哭戲更是哭進觀眾心坎裡，讓人印象深刻。整部劇中男女主的表現十分吸睛，被網友大讚兩人「演技在線」。

甜虐感情線 三生三世苦戀超揪心

在故事中女主顏淡（楊紫飾）各性鬼靈精怪，常常一不小心就惹出事端。某天因為闖禍被指派到應淵帝君（成毅飾）身邊服侍，他們在長時間的相處和互動中漸漸愛上彼此，但也因為這樣觸犯天條，受到責罰。兩人在歷經種種磨難後輪迴轉世再繼前緣，劇中的感情線又甜又虐，非常揪心，也讓人相當期待後續發展。

原著小說男配變男主 電視劇遭書迷批「魔改」

《沉香如屑》改編自同名小說，在播出後熱度不斷攀升，還一度登上中國戲劇熱度榜的冠軍。不過受歡迎的同時，也有些許爭議，其中最遭人質疑的便是電視劇將原著的男配角直接改成了男主角，小說中原本的男主「余墨」則變成男配角，讓許多原著書迷無法接受，認為根本是「魔改」、「毀經典」。也造成劇迷和書迷的論戰，引發不少話題。

楊紫古裝造型已「定型」？和《香蜜》造型超雷同

在《沉香如屑》之前，楊紫還演過《香蜜沉沉燼如霜》，因為同為古裝劇，劇名又十分相近，因此常被網友拿來比較。在《沉香如屑》播出後沒多久，馬上就有人發現楊紫在《沉香》裡的造型、戲服都和《香蜜》十分雷同，許多人認為這樣的造型非常沒有記憶點，也讓楊紫的古裝造型有種被「定型」的侷限感。不過，也有人認為實力派演員楊紫的演技，不管在什麼造型下都能發揮超高水準，抓住觀眾的心。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，《沉香如屑》在近兩週的網路聲量達到了9,904筆，從7月20日開播以來話題不斷，在開播首週聲量一直居高不下，顯示出了這部劇的熱門程度。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月20日至2022年08月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『沉香如屑』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。