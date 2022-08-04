旅居在韓國的YouTuber「阿侖 Alun」近期開箱他韓國新家影片，特別分享台灣沒有的複合式住辦大樓，並分析優缺點給大眾，讓看完影片的粉絲們皆大讚：「很棒的房型耶！」。

韓國住辦大樓房型月租2萬 需繳保證金25萬

阿侖這次在韓國租屋是選類似住辦大樓的房型，韓國這種住辦大樓都是新大樓改建，房型有不少都是樓中樓設計的兩層式空間，會有電梯與管理員，他以25萬保證金、月租兩萬的租金承租一年。

保證金是韓國特有的文化，租客保證金繳越高，月租費用就會越低，而且租滿可拿回保證金，因此對阿侖來說，他認為此房型綜合評估下來，其實在台北也很難找到這樣的物件，因此能以2萬元租下不算太貴。

決定要承租原因：滿滿收納空間

其中最吸引阿侖的就是這間房子收納空間很多，畢竟一人旅居在外，東西肯定會越來越多，該房不僅系統櫃可以收納，連樓梯也都暗藏收納空間，CP值超高！另外，電器配備也很齊全，像是基本電視、洗衣機、冷氣、冰箱等，甚至微波爐、空氣清淨機都有，其中冰箱還做成隱藏式設計，使家電看起來風格一致，房型更加美觀。

獨有曬衣架設計 主因韓國秋冬戶外曬衣服會結冰

由於韓國秋冬天氣寒冷，戶外曬衣服會結冰，因此韓國人很常在家曬衣服，這時候住家就會設計「室內曬衣架」，雖然偏小，但能解決秋冬不能曬衣服的問題，此外，該房型也有設計好書桌，讓阿侖不必額外添購書桌傢俱，在空間設計上非常優秀。

二樓臥室冷氣吹不到是一大缺點

來到二樓臥室部分，高度約130公分~140公分，與台灣樓中樓房型缺點一樣，因冷氣裝在樓下，所以上層容易炎熱睡不好，這時候就要搭配循環扇和電扇，才能使空間涼爽，不過二樓有個小設計還是值得讚許，那就是櫃子沒有做滿，特別砍一半做成床邊櫃，可以讓阿倫放置自己的物品，不用額外再買小桌子，十分貼心。

三大優點：採光好、景色優、設備完善

最後統整韓國這種複合式住辦大樓優點，那就是「採光好」、「景色優」、「設備完善」，至於缺點則是「管理費貴」、「睡二樓炎熱」、「半夜上廁所麻煩」，不過基本上阿倫入住約兩個月，感受都還很不錯！

看完開箱影片粉絲紛紛表示：「好喜歡這種樓中樓的格局」、「整個超人性化的設計，已經做好的書桌，床邊櫃超棒的」、「月租我覺得便宜，台北很難找到這樣的規格跟配備」、「設備很完善該有的都有配備不用額外再買家具很讚！」、「採光跟風格超美，喜歡！」、「2萬來說，機能性和屋況還有隨附的家電真的都好讚」、「收納空間多的確是一大優點！」。

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