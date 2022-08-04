中秋節除了「月圓人團圓」之外，也是維繫人際關係的好時機，不論是企業準備禮盒拜訪客戶，還是公司行號發放員工獎金與禮品，根據送禮對象不同，挑選適合的物品也就成為逢年過節必學的一大課題。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，發現中秋節10大送禮對象中有4個與職場有關，分別是公司送客戶與合作廠商（No.1）、公司送內部員工（No.3）、員工送主管（No.6）、送公司同事（No.8）；且這兩年因疫情作祟，送醫護人員也擠進前10大送禮人選（No.10），根據對象挑選適合的禮品，不僅對內贏得家人、員工信賴，對外也會幫助大家對你的印象大大加分喔！

No.1 企業送客戶、合作廠商

每逢中秋節便是企業送禮給客戶、合作廠商的重要時機，除了在佳節致上誠摯的祝福，也是表達與對方長期愉快合作的心意，根據客戶的類型挑選適合的中秋禮品，貼心的舉動也會讓合作夥伴對你們公司特別印象深刻！那麼要如何送禮送到客戶心坎裡呢？

網友透露許多企業都會選擇贈送蛋黃酥、文旦禮盒或是電子禮券，而且傾向在線上通路解決，例如專為送禮需求打造的PayEasy禮贈平台，從百貨量販、便利商店、酒店集團到生活娛樂都有不同面額的「享樂券自由配」可供選擇，搭配中秋節還有不同食品品牌的禮盒提貨券，讓你不受地域限制、口味選擇，就能一鍵滿足客戶喜好，中秋送禮環保無紙化，不只用行動愛護地球，還能秒提升你的企業品牌形象，跟上企業永續經營的ESG浪潮。

No.2 送給人生中的閨蜜摯友

除了家人陪伴你成長茁壯，閨蜜和摯友也是人生中不可或缺的旅伴，當你傷心難過時替你遞上衛生紙，耐心聆聽你所有的不快，在分享日常中的喜悅時，陪著你一起開懷大笑，正是因為生命裡有他們的加入，才能讓單調的生活變得多采多姿。

中秋節即將到來，不要忘記送禮給你的閨蜜與摯友！疫情時代生活模式的轉變，Line在去（2021）年6月推出「Line禮物」社交送禮平台，從人氣糕點到各式禮盒、商品禮券等，不再擔心送錯禮還能避免問地址的尷尬，不只保留朋友的隱私，在中秋節也能偷偷地為好友製造溫暖的小驚喜，讓網友表示「真是太貼心了～」

No.3 公司送內部員工

所有的員工對於公司來說都是寶貴的人才資產，無論是技術研發還是產品推廣，都須仰賴同仁的專業技能，才能讓企業內部順利運作，提升每年的品牌形象，甚至在實際營收屢創佳績。

公司行號多數會在中秋節時發放三節禮金犒賞員工，現在許多上市上櫃公司透過PayEasy企業福利網整合員工福利，發放PayEasy福利點數，讓同仁根據自身需求挑選適合的禮品、禮券，從線上購物到新光三越、家樂福等各大百貨量販禮券，還有各式餐飲住宿、遊樂門票、電影票等，多樣化選擇讓每個人都能感受到客製化的尊榮服務，不僅提升企業整體向心力，還能讓員工對公司好感度大幅提升，網友也給予「超方便又好用」的評價。

No.4 晚輩送景仰長輩

每個人在懞懂未知的時候都是依靠長輩提攜，才能順利度過不同人生關卡，像是出生時帶你探索未知世界的父母，在遭受別人欺負時出來保護你的爺爺、奶奶，因為成長過程中有他們滿滿的關愛，才能讓現在的你不怕風吹雨打，勇敢面對所有挑戰。

除了過年過節贈送紅包以外，不要忘記「愛要及時」，趁著月圓人團圓的中秋節回到家鄉探望敬重的長輩，也能送上網友推薦的按摩槍或是雞精、燕窩等保健禮盒，不只顧到長輩的健康，還能將心意直接傳達給他們喔～

No.5 送同事的小孩

隨著年紀的變化，就算你是不婚不生的躺平族，也會發現周遭的朋友、職場同事的家庭成員中開始出現許多小朋友，若是在中秋節時拜訪對方，除基本的月餅、水果禮盒，適合孩童的中秋節禮物也能放入送禮選項之中。

網友對此也歸納出適合送給孩子的禮品，例如價格適中的卡通玩具，不僅不會造成家長負擔，小朋友收到時也能玩得盡興又開心，如果是學齡中的孩童，就能贈送文具等學習用品，不只表達節日祝福之意，禮物也更具實用性。

No.6 職員送公司主管

初入職場時一定會有公司主管和前輩帶領你認識新環境，幫助你儘快熟悉工作夥伴與業務，即便步上正常軌道，當你面對困難徬徨無助時，主管對於你的疑問也會提供即時解答，讓你不會一個人徬徨無助。

中秋節除了公司送禮給員工，員工也可以趁此機會向主管表達感謝之意！若是不想讓主管感到負擔，網友也建議挑選無框畫、茶葉、紅酒等不失禮節的商品，感謝對方賞識又能讓主管收到你的小心意喔！

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No.7 送家中兄弟姐妹

許多人家中都會有兄弟姐妹，從兒時玩伴到長大成人，因為年紀相仿，不論是小時候分享小秘密、求學時期唸書考試，還是準備出國、就業，身邊的平輩親友都會成為諮詢時的絕佳對象。

隨著生活環境不同可能讓你與兄弟姐妹短暫失去聯繫，不妨藉由中秋節找回彼此的情誼吧！因為是同輩親屬，所以在挑選禮品上網友多認為不需要拘泥小節，只要贈送適合對方的糕點、餅乾即可。

No.8 送職場同事、工作夥伴

在職場中好同事可遇不可求，好的工作團隊也會讓你做起事來事半功倍，不只如期完成進度，還能從中獲得滿滿成就感，和夥伴也能建立起良好的默契。

中秋節也是適合送給職場同事、工作夥伴禮物的好時機～像是在全台設有6間分店、與台北捷運、7-ELEVEN、米其林餐廳合作的敘思花藝，嚴選花材設計而成精緻花束，或是在Pinkoi網站挑選簡單小巧的工藝品，也是網友喜歡送禮給同事的組合。

No.9 男／女朋友送對方家長

平時除了孝順自己的父母，若是出社會工作後有交往對象的話，每逢中秋節也要提前贈送對方家長適合的禮品，雖然有部分網友認為「禮尚往來會有點沈重」，不過適時的送上小心意，也能充分展現對他們的禮貌與尊重！

假如與另一半父母仍處於沒有見過面的階段，網友也推薦購買簡單的月餅、文旦禮盒作為伴手禮，就能避免不小心踩雷，若是已經清楚了解對方興趣和喜歡的商品，也可投其所好贈禮，讓彼此家長都能對你們留下好印象唷～

No.10 企業、民間送醫護人員

現今面臨疫情嚴峻的時代，每位醫護人員必須嚴陣以待，不只要做好圍堵疫情的守門工作，更是冒著染疫風險、身穿層層防護衣照護確診病患，為了避免將病菌傳染給家人，他們甚至放棄與父母、小孩團聚的機會，隻身在外居住，只求每個人都能平安健康。

現在也有許多公司、民間團體會在中秋節時將愛心餅乾、月餅禮盒送往醫療單位，除了感謝每位白衣天使的付出，也希望能夠發揮拋磚引玉的精神，帶動更多企業共襄盛舉，喚醒大家對於醫療量能的重視之餘，也能幫助提升企業形象。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年07月11日至2022年07月10日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『中秋節送禮』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統