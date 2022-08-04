美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束訪台行程後，大陸今（4日）起在台海周邊進行為期三天的軍演，同時制裁台灣農漁及食品出口表達抗議，有路透社專欄作家認為，大陸經濟指標下滑，可能讓其降低大舉經濟制裁的可能性，反而增加展現軍事實力甚至軍事對抗的機會。

路透社知名專欄作家Pete Sweeney撰文表示，儘管北京當局強烈抗議，甚至表態必要時會展開軍事行動，裴洛西仍按照原定計畫訪問台灣，這也讓台海情勢相當緊繃，對於美國與台灣來說，關鍵是大陸會不會報復他們。

Pete Sweeney提到，台灣相當脆弱，去年對大陸、香港的出口金額超過1880億美元（約5.6兆）占出口總額的4成以上，而對於農漁業來說，依賴大陸的程度又更高。

儘管如此，Pete Sweeney認為，經濟制裁對北京當局也會造成壓力，他們無法放棄進口高價值的商品，如台灣最具優勢的半導體，加上大陸所有經濟指標都呈現下滑，大陸國家主席習近平的負擔也會更重，因為他尋求個人第三次的任期。

因此，在這種狀況下，Pete Sweeney表示，發動經濟制裁使資金外流，甚至出現貿易中斷的情形，都無助穩固習近平的立場，但他為了安撫國內激進派的勢力，反而增加大陸展現軍事實力的機會，這也突顯發生意外衝突的可能性。