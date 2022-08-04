日本桌球天后福原愛，於去年7月與江宏傑結束5年異國婚姻後，已長達1年半未曾來台，直到近日才爆出已來台帶走家人的消息，當時江宏傑還曾發文痛批「這不是善意的交接」，事後卻遭福原愛反擊想見家人受他阻擋，讓雙方關係再度惡化。而如今已成功帶走一位家人到日本的福原愛，近日也被媒體拍到與家人現身東京迪士尼遊玩的畫面，也曝光了下一步的動向。

根據日本媒體的報導，目前已與男友「橫濱男」同居的福原愛，在7月23日匆匆來台帶走其中一位家人之後就立即返回日本，並帶著家人住進與橫濱男同居的小窩，試著讓雙方認識、相處。而根據日本媒體《女性SEVEN》的報導，福原愛為了趕在8月底家人回台之前，創造更多快樂的回憶，近日還特別帶著家人前往東京迪士尼遊玩。

報導中還提到，福原愛的密友接受採訪時表示，福原愛原本就打算在7月上旬帶家人回日本，但與江宏傑的協調過程並不順利，最後請法院協調才終於在7月23日見面，當時還有律師及警察在現場，但江宏傑仍拒絕讓她帶走2名家人，福原愛眼看這樣下去不是辦法，只好妥協帶走1名家人離開，沒想到事後卻遭江宏傑在IG上指責她失聯，讓福原愛相當驚慌且傻眼。

密友接著透露，趁著家人放暑假的期間福原愛原本已規劃好了許多計畫，前往迪士尼遊玩便是其中之一，即使現在只能帶回1位家人，她仍盡可能地創造美好回憶，目前也已計畫好下一段長假，打算與另1名家人一起度過，若到時又被阻撓，她一定會訴諸法律，捍衛自己的權益。