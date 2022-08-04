大陸將在台海周遭6海域軍演，海洋局籲請漁民盡早入港。（海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

大陸解放軍將於4日中午12時起在台海周遭6海域舉行軍演，高雄軍方包含空軍與海軍維持正常訓練，左營海軍各型艦日前已經出港布署。漁民方面，各區漁會也都請漁民能盡早入港，避免出海捕魚，以免受到波及。

左營海軍對大陸軍演沒有多表示意見，僅說國防部已經下達指令。國防部3日指出，國軍除運用聯合情監偵手段，充分掌握台海周邊海、空域動態；並以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項戰備計畫。

岡山空軍今日也是維持例行性的演練，岡山地區不時看到飛機飛行與起降。當地空軍透露，國防部僅下達強化戰備的指令，所以一切依正常訓練。

興達港區漁會總幹事郭展豪說，日前已經和漁民溝通，這幾天暫時不要出海，該區漁民討海方向是往北或往澎湖方向，雖然說影響不大，但還是會憂慮漁民的安全。

大陸軍演於8月4日中午12時至7日中午12時，在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域作軍事演訓行動。