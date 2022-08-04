近日兩岸關係緊張，國民黨台北市長參選人蔣萬安4日被問到年底選舉民進黨又打「抗中保台」？蔣萬安直言，這就是民進黨在選舉時慣用操作手法，上次大選當時反送中事件，民進黨喊出要挺香港，結果港澳條例還是躺在立法院，沒有三讀通過。

對於年底民進黨恐又喊出抗中保台，蔣萬安出席社區治安營造研習觀摩會議時批評，這就是民進黨在選舉時慣用操作手法，他們的招數就是如此，凸顯民進黨防疫無能、治國無方，到選舉就只會操作意識形態。

蔣萬安回擊，上次大選當時反送中事件，民進黨喊出要挺香港，結果到現在各委員提出的港澳條例，民進黨還是讓它躺在立法院，沒有三讀通過，民眾都看得非常清楚。

蔣萬安強調，面對年底選舉，民眾很有智慧知道誰是以民為念、能真正反映市民心聲，誰是長時間在台北市勤走基層，經營台北市，為台北市民解決問題的人，他一定積極努力成為台北市民最好的選擇。