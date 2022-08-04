高人氣韓劇《愛的迫降》男女主角玄彬和孫藝真修成正果，在6月份宣布自己成功懷孕，讓外界都興奮不已。目前正在養胎的她，偶爾會外出工作、散步，也透過IG帳號分享日常，近日她所代言的廣告也釋出最新影片，狀態超好的孫藝真，也讓粉絲驚呼「有懷孕嗎？」

孫藝珍宛如女神般穿著白色長洋裝，看起來仙氣破表。(圖/Youtube)

孫藝真最近拍攝醫美廣告，在曝光的畫面中，她穿上一套純白色的宛如希臘女神飄逸連身洋裝，身材也維持的相當纖細，令網友驚訝的是，孫藝真在鏡頭上幾乎看不出孕肚之外，就連氣色也都很紅潤，依舊維持美貌。這則仙氣飄飄的廣告曝光後，也馬上吸引大批網友讚嘆連連。

孫藝珍宛如女神般穿著白色長洋裝，看起來仙氣破表。(圖/Youtube)

事實上，孫藝真婚後也搬入老公玄彬家中安心養胎，專心待產以外忙著學烹飪，經常在社群平台上分享下廚日常，日前嘗試從未做過的菜色，廚藝大受好評，她更加碼釋出與玄彬的餐桌甜蜜視角照，也日前她也帶著愛犬外出散步，可見生活過得相當愜意。

（影片取自《메디톡스 Medytox》若有移除請見諒）

韓星玄彬跟孫藝真3月底結婚，女方被發現飄孕味，但雙方一度否認懷孕，6月27日孫藝真親自於IG報喜宣布有喜，就連友人、媒體都是當天才知情，坦言很擔心也很激動，但可以從她發布的照片來看，狀態非常好，網友紛紛盛讚「也太漂亮」