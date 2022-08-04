一名人妻小美，某日在丈夫手機中，發現外籍老公手機內竟然存有性愛影片，最讓她崩潰的是，影中女主角竟是她多年閨蜜小芬，且雙方床戰的地點，竟然還在她與丈夫居住在德國期間的住處臥房，一怒下怒告閨蜜求償百萬元精神撫慰金，但小芬否認知道小美已經結婚，還辯稱性愛影片恐是遭小美和老公設計偷拍還PO上網，但法官認定小芬侵害配偶權，判賠15萬元，仍可上訴

根據判決書，元配小美向法院控訴，閨蜜小芬明知男方是她的老公，竟於民國109年11月3日與老公在兩人德國住處臥室發生性行為，破壞她與老公間夫妻共同生活之圓滿安全及幸福，讓她深覺遭到背叛，內心痛苦不已，患有憂鬱症、恐慌症及失眠等症狀。

她原本婚後規劃退休與老公長住德國，預計約1年左右便可取得德國居留證或德籍配偶身分證，卻因閨蜜的不法行為，導致她精神上痛苦而無法面對婚姻，已於110年11月16日與老公協議離婚，待收到德國證明文件後，亦會向國內戶政事務所申請離婚登記。

但是小芬反控，小美於110年10月26日，恐嚇稱握有她的性愛影像，還將含有她隱私部位之截圖上傳至臉書，但小美的老公卻向老婆表示，「我已刪除了所有內容」，小美如何取得性愛畫面?她懷疑是否小美與老公共同偷拍她。

小芬又表示，雙方在德國時雖曾攜伴一同出遊，但是小美並未結婚，她也不知小美婚姻狀況，對於小美宣稱於107年5月23日在丹麥與老公結婚、108年12月5日在我國辦理結婚登記、於110年11月16日又與老公協議離婚等情，均無不知情，她於109年12月間返回臺灣定居，未再回德國與小美或她老公聯絡，但小美卻於一年多後協議離婚，和她無關。

法官調查後，認定雙方為中華民國國民，住居所地並在國內，應以國內法律為準。且雙方在德國攜伴出遊、共餐，小美配戴婚戒外，2人並為遠在德國相識國民，又攜伴同遊，來往程度密切，因此小美應該知道她已婚，判小芬需賠償15萬元，可上訴。