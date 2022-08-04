大陸國台辦4日發布答記者問，就G7外長和歐盟外交與安全政策高級代表發布聲明中方對美國眾議院議長裴洛西訪台的反應會升高緊張、造成地區不穩等說法，大陸國台辦發言人馬曉光表示，裴洛西訪台的事實十分清楚，性質十分嚴重，它不是對什麼民主自由的捍衛和維護，而是對中國主權和領土完整的挑釁和侵犯。

馬曉光說，台灣問題不是什麼「地區」問題，而是中國的內政，採取必要措施反制是維護主權和領土完整的應有之義、正當之舉。而對台獨頑固分子和外部干涉勢力的懲戒，是任何一個主權國家依據國際法與國際關係基本準則，維護主權、安全、發展利益採取的措施，合情合法合理。

馬曉光表示，敦促有關組織和個人，停止混淆是非、顛倒黑白，停止為台獨勢力和任何干涉他國內政的人辯解，用實際行動恪守在台灣問題上作出的嚴肅承諾，恪守一個中國原則，停止任何干涉中國內政和挑釁中國主權和領土完整的行徑。