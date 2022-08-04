美國眾議院議長裴洛西於2日抵達台灣參訪，3日離台，解放軍隨即宣布自今（4日）中午開始到7日的中午將在台灣周遭進行實彈演習，而桃園機場的網站也從2日開始就遭到網路惡意攻擊，而今天上午也一度無法運作，網頁畫面一片空白，但目前已恢復正常。

桃機官網疑似被駭，畫面一度空白。（圖／翻攝自桃園機場官網）

桃園機場官方網站今（4日）一度無法運作，點進網頁之後，畫面一片空白，疑似是遭到了駭客攻擊，對此，桃園機場已緊急導入新的防護系統，網站已經在上午9點左右恢復正常。不過《中時新聞網》實際點進去桃機官網後，起初畫面仍是空白，但重整幾次後就恢復正常了。