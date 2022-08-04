美國眾議院議長裴洛西訪台，民進黨台北市長參選人陳時中昨表示，他看國民黨台北市長參選人蔣萬安的態度是歡迎的，但他團隊的其他成員是不歡迎的，整個團隊就有想要左右逢源的感覺。蔣萬安今回嗆，民進黨永遠只會把不同意見的人打成中共同路人，分化彼此，無法團結台灣。

對於陳時中的說法，蔣萬安出席社區治安營造研習觀摩會議時指出，兩岸關係緊張情勢升高，會有人擔心很正常，不需要過度曲解，民進黨永遠只會把不同意見的人打成中共同路人，分化彼此，無法團結台灣。

至於中國在台灣周邊軍演，台灣恐成為台美關係下犧牲品，蔣萬安回應，國家安全、兩岸和平是國人最關心、最期盼的，不應該這時候面對中共軍演，站在選票考量思考國人面對危機，大家態度應該一致。

蔣萬安說，希望民進黨政府、國安單位、國防部，都應要掌握相關情資，做好萬全準備，將國家安全、兩站和平放在最優先的位置。

英、美、法、德國以及加拿大、義大利、日本等七大工業國集團（G7）國家的外交部長認為要維持一中原則。蔣萬安認為，這當然顯示出中華民國在國際現實上面對的困境，也是為什麼我們需要在國際間能實質參與國際組織，不管是WHO、ICAO國際民航組織，這也是目前外交上必須努力的重點。