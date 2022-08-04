歐洲股市周三收漲。來自英飛凌、安盛(AXA)、Just Eat Takeaway等一系列樂觀企業財報，抵銷了歐元區黯淡商業數據的負面影響。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲2.22點或0.51%，為438.29點，並收復了前兩天的失地。該基準指數在周一和周二下跌，主因為美眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，引發美中緊張升級的擔憂。

凱投(Equiti Capital)市場分析師David Madden說，裴洛西的旅程已經結束，交易員們認為，跡象看來至少比過去48小時還要好，就市場所擔心的面向，應該不會再出現重大的衝擊。

周三公布的數據顯示，歐元區七月服務業活動出現萎縮，為去年初以來首見。消費者在生活成本高漲之下，壓抑了開支，影響到服務業景氣。

在通膨壓力、利率上升、能源供應等擔憂下，市場風險偏好正明顯下降。

Madden表示，大量的負面經濟數據和消息，已經在六月和七月在歐洲市場被計入和定價。企業擔心成本上升和獲利率遭侵蝕；「現在的問題是，我們會看到更大的通膨壓力嗎？可能不會，因為借貸成本一直在上升」。

僅在七月，全球主要央行總共就升息了1200個基點。

在個別股票方面，歐洲最大食品外送平台Just Eat Takeaway大漲5.4%，報19.81歐元；該公司公布今年上半虧損小於預期，並維持了今年的財測目標。

英飛凌大漲5.0%，報27.77歐元；受益於半導體短缺的有利因素，該車用晶片公司上季營收大增，並上調全年展望。

安盛上漲5.7%，報23.43歐元；該法國保險商上半年淨利增3%，並宣布新的股票回購計畫。

德國商業銀行(Commerzbank)也在公布上季淨利優於預期後，上漲2.5%。

法國興業銀行大漲3.1%，報22.3歐元；由於零售和投資銀行業務的活躍，協助該行第二季虧損低於預期。

新諾和諾德(Novo Nordisk)重挫9.4%，報771丹麥克朗；這家丹麥製藥廠上半年獲利強勁，調高了今年銷售和獲利預期，但分析師指出，新款肥胖藥Wegovy的銷售成績不佳。