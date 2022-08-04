前年疫情剛爆發時，後備指揮部中校李志交受派督導口罩國家隊，他投資湯包店虧損，竟盜賣醫療用口罩900片，去年國防部將他撤職後免職，他不服提告，主張因偶犯過錯被剝奪工作權，請求撤銷處分，台北高等行政法院認定國防部處分於法並無不合，駁回李的請求。

本案是因2020年因應新冠病毒疫情，衛福部依傳染病防治法規定，向廣鉞淂公司全數徵用其生產之一般醫用口罩及外科手術口罩，由指揮中心協調國軍支援生產口罩之防疫工作，李志交在同年2月18日起經台北市後備指揮部指派至廣鉞淂公司擔任督導官。

李志交帶隊從事口罩生產作業，並負責口罩點交等職務，卻在同年2月23日7點由張政陽開車至廣鉞淂公司，李志交藉詞需人手整理口罩，自廣鉞淂公司產線區搬出大型紙箱的零散口罩至大門區，指示張政陽抽取部分口罩裝填小型紙箱至張的車後車廂載走。

隔天，張政陽又開車從廣鉞淂公司產線區搬出口罩，李男共侵占900片口罩，再與不知情的買家約在新竹縣湖口鄉湖口服務區，由李志交收取8000元後出售口罩給對方。

刑事部分，今年5月台灣高等法院認為李男從軍多年，因投資湯包店虧損等由需求資金週轉，利用其支援勤務之機會，將口罩變現以取得零星資金，向張政陽託詞欲供進貢長官、饋贈友人，侵占口罩約900片，判處有期徒刑10年2月，褫奪公權5年，可上訴。

去年國防部核定李男撤職，撤職日期追溯至2020年11月11日令免職之日起生效，李提行政訴訟說，他任職期間累積多次嘉獎或記功，平日生活及工作狀況皆屬正常，因偶犯過錯被剝奪工作權，國防部處分顯然過重。

台北高等行政法院認為，一旦有符合陸海空軍懲罰法規定應撤職之情形，國防部即無為撤職處分以外行政處分之裁量空間，李有違法的行為，國防部依法處分並無不合，駁回李的訴訟。可上訴。