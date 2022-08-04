宜進(1457)集團旗下宏洲(1413)公布上半年稅後盈餘為1.12億元，EPS達0.85元，較去年同期成長3.5倍，也已經賺贏去年全年；而2Q單季稅後盈餘為0.66億元，EPS為0.66元，較去年同期成長3.4倍。宏洲也公布3位新任薪資報酬委員會成員包括:趙守博、黃偉基、陳仲隆。

宏洲H1繳出亮麗成績單，早盤股價一度亮燈漲停。宏洲去年轉虧為盈，而今年上半年獲利更呈大幅躍升。

宏洲發展少量多樣化的生產模式，同時投入差異化新產品開發。取得37.5技術生產纖維認證，藉此合作管道，切入全球品牌服飾廠的供應鏈，來提升產品毛利。

另外，為使公司能永續經營發展,宏洲也購入環保酯粒進行環保紗之生產，亦購入聚酯色母進行色紗之生產研發，使紗線增加多樣性及豐富色彩，另外與BioSphere合作研究開發出新的環保產品「BioPro」纖維，以期更能符合環保與客戶需求，並豐富產品線。逐步使利基型產品比例提高，朝向產品用途廣、增加客戶群，並使得淡旺季影響變小，進而能更提升獲利能力。

近年來市場火紅的石墨烯紡品，也是宏洲的生產品項之一，石墨烯是21世紀最具潛力且運用範圍最廣泛之高科技材料，同時也是目前世界上最薄也最堅硬的奈米材，具有卓越的高導電性、高導熱性、高韌度和高強度等特點。在20~35℃低溫狀態下，石墨烯16-14波長遠紅外線吸收率為80%以上，具有保溫瓶般的效果。促進微循環，保護及擴張血管，並激化免疫細胞功能，將人體惰性水分子激化為活性水分子，提高人體含氧量，緩解疲勞。