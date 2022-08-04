美國眾議院議長訪台，地緣政治風險再度升高，解放軍將在台灣周邊六個地區同步進行軍演，此次行動的規模和陣仗，超過1996年的台海危機。政治敏感度十分高的房市，會不會如同1996台海飛彈危機，需要沈寂半年？房市趨勢專家李同榮認為，目前台海局勢不同於1996，短期不致直接影響房市，但兩岸不確定因素對房市長線發展仍有隱憂。

李同榮認為，有兩大理由對台灣房市短線不會有直接性的影響，第一是，時空不同、台海局勢恐慌程度不同，1995年的兩國論造成兩岸裂痕，富人開始一波移民潮賣出不動產，中產階級觀望，使得房市冷清將近半年。而近年來中共軍機擾台已成家常便飯，國人已習慣中共的恫嚇手段，恐慌性與1996迴然不同，房市也不致有恐慌性賣壓。

第二則是中共在二十大前，習近平為穩定政權，在裴洛西訪台事件雖不能不強勢表態，但也會慎防擦槍走火，避免引發政治上的動盪不安。但是，長期而言，中美拉近，兩岸疏離，台海局勢長線仍然存在分歧危機，因此，短期台海局勢尚不會對台灣房市產生直接影響，但長期而言，兩岸將越走越遠，對岸運用各種經濟手段封鎖，間接也會影響房市基本面。

下半年雖然利空不斷，也正好讓主升段房市稍事調整，李同榮說，全年在開工率不降反升的狀況下，並沒有反轉向下的訊息出現，目前房市看空的論述乃言之過早。至於台海局勢對房市影響，短線不必過於驚慌，但未來可能面對中共運用對台經濟封鎖手段，間接影響房市基本面，對房市長線發展會有隱憂。