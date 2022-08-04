全球嵌入式主機板及工業電腦品牌廠友通(2397)公布第二季季報，合併營收為新台幣38.52億元，創下同期新高；上半年每股稅後盈餘(EPS)新台幣1.74元，年成長達55.36%。友通7月合併營收14.55億元，月增6.01%、年增19.22%，創下歷史第三高、同期新高紀錄。下半年新基礎建設的需求也明確，友通目前接單狀況良好並逐季提升產能。

友通第二季合併營收為新台幣38.52億元，季減0.5%、年增17.76%，創下同期新高。歸屬母公司稅後淨利1.15億元，年增84.47%，每股稅後盈餘1.01元；上半年合併營收年成長46.29%，共達77.23億元，每股稅後盈餘(EPS)新台幣1.74元，年成長達55.36%。

上半年雖然到缺料、疫情及顯卡需求短期修正的影響，但整體營運仍優於過去表現。展望下半年，友通副董事長李昌鴻表示，新基礎建設的需求明確，經營團隊將持續提升供貨能力，全力衝刺以滿足客戶之剛性需求。

受惠生產自動化、數位轉型帶起的新基建浪潮，友通目前接單狀況良好並逐季提升產能，且將以嵌入式板卡、網安、工業自動化、繪圖等四大應用領域，作為下一個長期發展目標。

此外，友通公布7月合併營收14.55億元，月增6.01%、年增19.22%，創下歷史第三高、同期新高紀錄。累計今年1~7月合併營收為新台幣91.78億元，年成長41.21%。